Morano Calabro, al via il cartellone degli appuntamenti estivi

MORANO CALABRO (CS) – Tutto pronto per il calendario degli appuntamenti estivi nel borgo del Pollino. Lo fa sapere l’amministrazione comunale guidata da Mario Donadio che descrive il ricco tabellone, tra cultura e tradizione, che è stato confezionato per “l’estate moranese” in partenza già da luglio e che continuerà fino a settembre.

“Il settore turismo, sia di ritorno che di nuovo approccio, di provenienza italiana o estera, conferma la crescita costante di interesse verso il nostro territorio e rivela un outlook positivo, con buone potenzialità di sviluppo, migliorato anche da un’idea di destagionalizzazione che perseguiamo con impegno, pur rimanendo ancorati ai vincoli di finanza pubblica e di bilancio” ha spiegato il sindaco Mario Donadio.

Morano Calabro: tutti gli appuntamenti estivi

Tra le manifestazioni di luglio, a Morano Calabro, ci sarà la solennità religiosa dedicata alla Madonna del Carmine. Martedì 15, alle 21.30 in Piazza Almirante, l’Orchestra Italiana, fondata da Renzo Arbore nel 1991. Mercoledì 16, alle 22.00, full immersion nei ritmi della dance anni Novanta, con lo show “Stargate 90”, un viaggio nei grandi successi dell’ultima decade del secolo scorso.

Tra le tappe di maggiore interesse l'”Editto di Purezza 1516″, rievocazione storica prevista per venerdì 11 luglio; il “Camper della Prevenzione”, il 13 luglio, in Piazza Giovanni XXIII; il “Concerto del Cuore”, al Castello Normanno-Svevo, il 18 luglio; la Festa Italo-Brasiliana, il 26 luglio; la Festa della Madonna della Neve, il 3 agosto a Campotenese.

Attesissima l’esibizione di Silvia Salemi, in agenda per il 5 agosto alle 21.30. E ancora: il “Memorial delle Stelle” e il “Party delle Stelle – Borgo dei desideri”, 8, 9 e 10 agosto; la “Sagra della Patata e cocomerata”, il 16 agosto; il Cantiere della Legalità – Canzoni contro la mafia”, il 22 agosto; il III Festival della Canzone Popolare, il 19 settembre; il ritorno di AgriMorano, il 20 e 21 settembre.