Montalto, una fiaccolata silenziosa per ricordare Isabel: “Una stella in più brilla in cielo”

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un fiume di luce e di silenzio ha attraversato ieri sera le strade di Taverna di Montalto Uffugo per rendere omaggio a Isabel Desirè Porco, la ragazza di 16 anni di Lattarico stroncata da un malore improvviso all’interno del liceo scientifico Pitagora di Rende.

Fiaccole e lacrime hanno accompagnato il passo lento del corteo, formato da amici, compagni di scuola, insegnanti, familiari e semplici cittadini, tutti uniti da un dolore profondo e composto. In testa alla marcia, uno striscione portato dagli amici di Isabel recitava parole che hanno commosso tutti i presenti: “Una stella in più brilla nel cielo infinito. Anima pura e delicata. La stella più bella tra tutte le stelle sei tu, dolcissima Isabel ti porteremo sempre nel cuore”

Il silenzio del corteo è stato interrotto solo dal lieve fruscio delle fiaccole, simbolo di una comunità che si è stretta attorno alla famiglia Porco, ancora sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. La marcia si è snodata lungo via Manzoni e Corso Italia, con rientro sul piazzale della Chiesa SS. Trinità per un momento di raccoglimento.

“Voglio la verità”, era lo sfogo sui social del papà di Isabel a cui fa eco anche il dolore della sorella che in un post straziante su Facebook racconta minuto per minuto il malore a scuola, l’ambulanza senza medico, le diagnosi contraddittorie e i ritardi che avrebbero preceduto la morte della giovane.