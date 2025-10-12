HomeProvincia

Montalto, una fiaccolata silenziosa per ricordare Isabel: “Una stella in più brilla in cielo”

Un fiume di luce e di silenzio ha attraversato ieri sera le strade per rendere omaggio a Isabel Desirè Porco, la ragazza di 16 anni di Lattarico stroncata qualche settimana fa da un malore

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un fiume di luce e di silenzio ha attraversato ieri sera le strade di Taverna di Montalto Uffugo per rendere omaggio a Isabel Desirè Porco, la ragazza di 16 anni di Lattarico stroncata da un malore improvviso all’interno del liceo scientifico Pitagora di Rende.

Fiaccole e lacrime hanno accompagnato il passo lento del corteo, formato da amici, compagni di scuola, insegnanti, familiari e semplici cittadini, tutti uniti da un dolore profondo e composto. In testa alla marcia, uno striscione portato dagli amici di Isabel recitava parole che hanno commosso tutti i presenti: “Una stella in più brilla nel cielo infinito. Anima pura e delicata. La stella più bella tra tutte le stelle sei tu, dolcissima Isabel ti porteremo sempre nel cuore”

Il silenzio del corteo è stato interrotto solo dal lieve fruscio delle fiaccole, simbolo di una comunità che si è stretta attorno alla famiglia Porco, ancora sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. La marcia si è snodata lungo via Manzoni e Corso Italia, con rientro sul piazzale della Chiesa SS. Trinità per un momento di raccoglimento.

“Voglio la verità”, era lo sfogo sui social del papà di Isabel a cui fa eco anche il dolore della sorella che in un post straziante su Facebook racconta minuto per minuto il malore a scuola, l’ambulanza senza medico, le diagnosi contraddittorie e i ritardi che avrebbero preceduto la morte della giovane.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

incidente-spezzano-sila

Paura sulla statale 107, scontro tra moto e auto a Spezzano della Sila: un...

Provincia
COSENZA – Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio del comune di Spezzano della Sila, in...
francollo-codex-purpureus-rossanensis.

Presentato a Rossano il francobollo sul “Codex purpureus rossanensis”

Calabria
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - È stato presentato a Corigliano-Rossano, nel chiostro del Museo diocesano, il francobollo che riproduce una delle tavole più importanti del...
Spreco cibo

Come combattere lo spreco alimentare: comportamenti virtuosi per un futuro sostenibile

Italia
ROMA - Lo spreco alimentare rappresenta una sfida cruciale per la sostenibilità ambientale ed economica. Ogni anno, tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, con...
Scale Mobili Cosenza Piazza XV Marzo

Le nuove scale mobili del centro storico di Cosenza, Alimena rassicura “nessuno stop ai...

Area Urbana
COSENZA – Le scale mobili del centro storico di Cosenza, che torneranno a collegare Piazza Spirito Santo a Piazza XV Marzo, saranno completate e...
Up With Down Affavorì'

“Up With Down”, AIPD lancia la piattaforma per l’imprenditoria inclusiva. L’esempio di ‘Affavorì’ a...

Italia
ROMA - In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, arriva Up-With-Down, una piattaforma per aspiranti imprenditori con sindrome di Down. La giornata...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37642Area Urbana22742Provincia20003Italia8070Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

incidente-spezzano-sila
Provincia

Paura sulla statale 107, scontro tra moto e auto a Spezzano...

COSENZA – Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio del comune di Spezzano della Sila, in...
francollo-codex-purpureus-rossanensis.
Calabria

Presentato a Rossano il francobollo sul “Codex purpureus rossanensis”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - È stato presentato a Corigliano-Rossano, nel chiostro del Museo diocesano, il francobollo che riproduce una delle tavole più importanti del...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-di-Cosenza-pronto-Soccorso-Ambulanze.
Area Urbana

Allarme Pronto Soccorso a Cosenza: 13 ambulanze ferme. Il sindaco: “Situazione...

COSENZA - “Si registra una situazione di estrema criticità in queste ore al pronto soccorso di Cosenza, dove risultano ferme ben 13 ambulanze, di...
Teatro-Rendano-piazza-15-Marzo-1
Area Urbana

Nuova era per il Teatro Rendano: cultura, creatività e performance internazionali...

COSENZA - Parte il nuovo progetto per il Teatro Rendano come Polo Culturale Espanso, finalizzato anche alla creazione di un brand culturale identitario che...
polizia-cosenza
Area Urbana

Cosenza, prosegue la stretta della Polizia: arresti, denunce e sequestri di...

COSENZA - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel capoluogo e nel territorio di tutta la Provincia, disposti dal Questore di...
Area Urbana

Cosenza, 7 nuovi pulsossimetri in pediatria all’Annunziata: solidarietà da Comune e...

COSENZA - "E' un momento bello e felice quello che stiamo vivendo stamani, perché è fatto di collaborazione istituzionale e, soprattutto, di solidarietà verso...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA