Montalto Uffugo, richiesta l’attivazione di un nuovo indirizzo didattico: transizione digitale ed ecologica

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un nuovo indirizzo di studi quadriennale incentrato sulla Transizione Digitale ed Ecologica. È questa la proposta che arriva dalla scuola superiore “Marconi – Guarasci” che ha richiesto l’attivazione di un nuovo indirizzo didattico che punta all’innovazione e alla sostenibilità.

“Un percorso didattico innovativo che mira a formare cittadini consapevoli, pronti ad affrontare le sfide tecnologiche e ambientali del domani” ha detto il sindaco Biagio Faragalli che, in sinergia con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, diretto da Silvio Rabieri, ha risposto con entusiasmo alla proposta, manifestando la disponibilità dei locali comunali in via De Napoli, ex struttura INVITALIA, per accogliere le nuove attività didattiche.

Montalto Uffugo, il sindaco: “Grande opportunità per i giovani”

“Accogliamo con convinzione questa proposta che rappresenta una grande opportunità per i nostri giovani e per il futuro del territorio – ha sottolineato il sindaco Fararagalli – Montalto Uffugo è pronto a mettere a disposizione spazi e risorse per favorire una scuola moderna, al passo con i tempi e radicata nella comunità. La transizione digitale ed ecologica non è solo una sfida tecnologica, ma anche culturale”.

Il primo cittadino ha anche sottolineato come la sinergia tra scuola e territorio sia fondamentale per rispondere alle reali esigenze della popolazione locale: “Vogliamo una scuola che parli ai giovani ma anche al territorio, che ne valorizzi storia, tradizioni, ambiente e risorse umane. E questo nuovo indirizzo va esattamente in questa direzione”.