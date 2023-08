Montalto, PSC dalla Regione parere favorevole. Napolitano: «strumento di modernità»

MONTALTO UFFUGO (CS) – “La Regione Calabria, Settore Geologico (ex Genio Civile) lo scorso 9 agosto ha espresso parere favorevole di conformità geomorfologica al Piano Strutturale Comunale di Montalto Uffugo“. Ad affermarlo in una nota è l’assessore all’Urbanistica del Comune di Montalto Uffugo, Franco Napolitano. Una notizia che accogliamo favorevolmente – prosegue l’assessore all’Urbanistaca – perché così si completa l’iter necessario per procedere all’adozione del nuovo Strumento Urbanistico che discuteremo ed approveremo nel prossimo consiglio comunale.

Il Piano Strutturale Comunale – spiega Napolitano – è uno strumento più moderno e flessibile del vecchio Piano Regolatore Generale risalente al lontano 2003. Lo stesso infatti, oltre a recepire tutte le significative trasformazioni che sono in corso sul nostro territorio e ad adeguarsi alle recenti normative vigenti in materia, introduce anche gli istituti della perequazione, della compensazione e dell’incentivazione urbanistica, che consentiranno – conclude – alla nostra Città una crescita più ordinata ed armoniosa”.