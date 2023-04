Monsignor Rega: aiutiamo gli altri ad essere figli della resurrezione

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – La prima Pasqua da Vescovo ed anche la prima alla guida della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea per Mons. Stefano Rega, che ha deciso di rivolgere un messaggio di auguri ai fedeli. Poco più di un mese fa è arrivato il suo ingresso in Diocesi in un clima di grande entusiasmo che per il presule è stata una sorta di anticipo rispetto a quanto si vive proprio in questo periodo.

“Una Pasqua per me anticipata – ha detto Mons. Rega – nel vedere la gioia e l’entusiasmo dei sacerdoti e dei fedeli al mio arrivo in Diocesi. C’è desiderio di lavorare, di impegnarsi e di camminare insieme“.

L’augurio è che questa Pasqua – ha proseguito Rega – possa portare vita, luce, speranza e la certezza che il bene prevali sul male, che l’amore vinca sulla violenza. Nessuno si scoraggi, nessuno pensi che bisogna andare avanti così. C’è speranza, c’è luce e c’è gioia“.

“Con ottimismo e con gioia proseguiamo il nostro cammino – ha concluso il Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea – Siamo figli di un Dio che è vivo e che è risorto e possiamo aiutare gli altri ad uscire dal buio a venire alla luce, aiutare anche gli altri ad essere figli della vita e della resurrezione“.

