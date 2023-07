Momenti di follia all’ospedale di Corigliano, va in escandescenza e danneggia il Pronto Soccorso

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Momenti di panico questa mattina al Pronto soccorso dell’ospedale ‘G. Compagna’ di Corigliano Rossano dove un giovane, ha dato in escandescenza e, per motivi che non sono stati chiariti, utilizzando un estintore ha minacciato di colpire chiunque gli capitava a tiro e poi ha iniziato a danneggiare i locali, in particolare l’astanteria e la sala triage.

Il bilancio della mattinata di follia: computer rotti, porte divelte, vetri frantumati. Inoltre sarebbero rimasti feriti anche un medico e quattro infermieri che avrebbero tentato di bloccarlo. Quanto accaduto ha inevitabilmente comportato disagi all’utenza e ai pazienti del presidio ospedaliero e sono stati sospesi persino gli ingressi in codice rosso. Secondo quanto emerso il giovane, potrebbe aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ma la dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri. La direzione ospedaliera hanno avviato le procedure per formalizzare la denuncia. L’uomo è stato fermato dai carabinieri.