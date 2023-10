Mirto Crosia, scontro tra auto e motocarro sulla statale: ferito trasportato in elisoccorso

MIRTO CROSIA (CS) – Un incidente è avvenuto, questo pomeriggio, sulla Statale 531 in contrada Sorrento vicino al parco delle rose, a Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. Secondo cause in corso di accertamento, nello scontro tra un’auto e un motocarro è rimasta ferito un anziano (conducente del motocarro). Per le ferite riportate dall’uomo si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso sanitario che lo ha trasportato all’ospedale Cosenza. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, per estrarre il malcapitato dalle lamiere, e l’ambulanza.

