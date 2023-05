Minacce e sfregi all’auto del sindaco di Paola: «andiamo avanti con coraggio e legalità»

PAOLA (CS) – Due atti intimidatori nei confronti del sindaco di Paola, Giovanni Politano. Prima un bigliettino minatorio scritto a penna, lasciato all’ingresso del municipio, venerdì scorso. Poi, il lunedì successivo, degli sfregi all’autovettura. Da lì scatta la denuncia del primo cittadino della città di San Francesco.

“Andiamo avanti con coraggio e nella legalità”, nella nostra quotidianità, ognuno per il ruolo che ricopre nella società, per noi stessi e per chi arriverà. Scrive Giovanni Politano dalla propria pagina facebook dopo le intimidazioni. “Avrei potuto scegliere un’infinità di frasi per sottolineare l’importanza di questa giornata. Ho scelto questa di Paolo Borsellino che mi ha fatto riflettere. Concetti all’opposto ma evidentemente collegati tra loro.

L’amministrazione di Paola: “gesti sconcertanti, solidarietà al sindaco”

“Giunga al sindaco della città di Paola, Giovanni Politano, la nostra ferma ed incondizionata solidarietà e la più sincera vicinanza per le vili minacce ricevute. Simili atti altro non sono che intimidazioni da condannare, consumati ai danni di un alto rappresentante delle istituzioni, al quale ci stringiamo a tutela della democrazia e della legalità”. È quanto afferma in una nota ufficiale l’amministrazione comunale della città di Paola.

I consiglieri comunali di maggioranza, la giunta, il vicesindaco Maria Pia Serranò, il Presidente del Consiglio Comunale, Mattia Marzullo nella speranza che gli inquirenti possano individuare al più presto i responsabili sottolinenano inoltre: “Sono gesti sconcertanti, ma andiamo avanti senza indugi. Siamo sicuri che Giovanni Politano non si farà condizionare e continuerà a lavorare, insieme alla sua squadra per il bene dei paolani, come ha finora fatto, amministrando con serietà, impegno e trasparenza. Siamo tutti con lui”.