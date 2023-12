Milleproroghe: 2 nuove autonomie scolastiche a Provincia di Cosenza, Cassano ne chiede una

CASSANO ALLO IONIO (CS) – «A seguito della possibilità riconosciuta alla Regione Calabria dal decreto Milleproroghe di attivare un numero aggiuntivo di sette autonomie scolastiche, derogando fino al 2,5% rispetto ai posti assegnati dal precedente decreto interministeriale numero 127 del 2023, chiedo formalmente che venga riconosciuta l’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo Zanotti-Bianco di Sibari del comune di Cassano».

E’ quanto scrive il sindaco Gianni Papasso in una missiva inviata alla presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, agli uffici della Provincia, alla vice presidente della Regione, Giusi Princi, all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ufficio Scolastico Provinciale ambito territoriale di Cosenza.

Con precedente delibera di giunta comunale (la numero 264 del 7/09/2023) era stata approvata una proposta di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche comunali in virtù delle innovazioni normative in materia apportate dalla legge numero 197 del 29 dicembre 2022 che prevedeva, per il triennio 2024/25 2025/26 2026/2027, l’accorpamento degli istituti comprensivi presenti sul territorio comunale, in particolare: l’Istituto Comprensivo Troccoli, l’Istituto Comprensivo Lanza-Milani e l’Istituto Comprensivo Zanotti-Bianco con un numero complessivo alunni pari a 1514.

Considerate però, le ultime novità legislative contenute nel decreto Milleproproghe, che riconoscono alla Regione Calabria 7 nuove autonomie e in particolare alla provincia di Cosenza, la possibilità di poter attivare 2 ulteriori autonomie, al fine di limitare il sovraffollamento e di avere istituti scolastici sovradimensionati, sarebbe imprescindibile riconoscere all’Istituto Zanotti-Bianco l’autonomia scolastica.

«Giova ricordare – sottolinea Papasso – che il Comune di Cassano All’ionio ha un’estensione territoriale molto vasta e frammentata di circa 154,4 km quadrati» che si sviluppa su quattro centri abitati: Cassano All’Ionio, Sibari, Lauropoli e Doria, a cui si aggiungono numerose contrade e localita rurali non ben collegate che insistono proprio sulla frazione di Sibari: Corsi, Lattughelle, Permuta, Laghi di Sibari, Marina di Sibari, e Bruscata. Queste ultime distano circa venti chilometri da Cassano centro. L’Istituto Zanotti-Bianco presenta un numero di alunni pari a 470.

«Con l’accoglimento della mia richiesta – continua – il nuovo assetto prevedrebbe la presenza di due istituti comprensivi su tutto il territorio comunale. L’istituto comprensivo Zanotti-Bianco e l’altro istituto comprensivo costituito a sua volta dall’Istituto Comprensivo Troccoli di Lauropoli con 602 alunni e l’Istituto Comprensivo Lanza-Milani di Cassano All’Ionio con 442 alunni, che porterebbero ad avere un unico istituto comprensivo con un numero complessivo di alunni pari a 1044».

Si tratta di un atto di giustizia in quanto il comune di Cassano All’Ionio negli ultimi anni ha registrato la soppressione di 3 autonomie scolastiche rispetto alle 5 precedenti. «A tale richiesta – conclude la missiva – seguirà nelle prossime ore delibera di giunta comunale a rettifica della precedente. L’accoglimento garantirebbe una migliore situazione, poiché quando si tratta di scuola è difficile pensare esclusivamente ai numeri, dimenticando gli alunni e gli studenti».