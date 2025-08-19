HomeProvincia

Mendicino, raid vandalico in una scuola in ristrutturazione. Il sindaco denuncia e si rivolge alle forze dell’ordine

A denunciare i fatti la sindaca Irma Buccarelli attraverso un post su Facebook con tanto di immagini che non lasciano equivoci: "Se non si diffonde la cultura del rispetto non si riuscirà mai a creare e rendere servizi alla comunità!"

MENDICINO (CS) – Nelle scorse ore a Mendicino si è verificato un raid vandalico che ha distrutto i sanitari ed altre attrezzature presenti in una scuola in ristrutturazione. A denunciare i fatti la sindaca Irma Buccarelli attraverso un post su Facebook con tanto di immagini che non lasciano equivoci.

“Non capisco cosa ci trovino di così entusiasmante nel fare incursione in una scuola in ristrutturazione e rompere ripetutamente sanitari e attrezzature presenti – ha tuonato la sindaca – Se non si diffonde la cultura del rispetto non si riuscirà mai a creare e rendere servizi alla comunità!”. Irma Buccarelli ha specificato che le foto che documentano quanto successo saranno inviate alle Forze dell’ordine “per effettuare le dovute ricerche in merito e attivare le giuste procedure”.

