Mendicino, pescata record nel torrente “Caronte”: una trota iridea da ben 2,6 Kg

MENDICINO (CS) – Una bella sorpresa estiva per due appassionati pescatori cosentini, Luigi Reda e Alessandro Bruni, lungo le acque del torrente “Cartone” nel comune di Mendicino. Questa mattina hanno catturato un bellissimo esemplare di trota iridea dal peso di ben 2.610 KG, utilizzando una canna da pesca Mitchell da 7 metri, finale 0.16, amo n 5 e come esca un classico lombrico.

Originaria del Nordamerica (in particolare costa occidentale degli USA e Canada) e introdotta in Europa alla fine del XIX secolo, si tratta di un esemplare che predilige le acque fredde, limpide e molto ossigenate proprio dei torrenti montani come il Caronte. La trota iridea è una preda apprezzata dai pescatori sportivi e viene largamente introdotta anche nei bacini per la pesca sportiva. Può raggiungere i 50-70 cm e in alcuni casi superare i 3 o 4 kg in ambienti favorevoli. Ecco perchè l’esemplare catturato da Luigi e Alessandro è un bel record per il torrente montano Caronte.