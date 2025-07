Mendicino, nuovo incendio vicino al cimitero. Bucarelli: «Condanniamo fermamente»

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – È in corso, in queste ore, un secondo incendio nei pressi del cimitero comunale, a Mendicino. Dopo quello avvenuto la scorsa notte che è stato prontamente sedato dai Vigili del Fuoco e dalle squadre di Calabria Verde, in collaborazione con il personale comunale addetto, nel pomeriggio di oggi sono di nuovo divampate le fiamme. Sul posto sono in azione le squadre comunali che si stanno occupando di domare le fiamme. Per evitare che il rogo si propaghi arrivando alle tombe è stato richiesto l’arrivo di un canadair.

A farlo presente è direttamente il sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli che tramite un post sui social si rivolge ai soggetti che avrebbero afficcato il fuoco: “Condanniamo fermamente chi arreca danni al nostro territorio, mettendo in pericolo anche le persone – ha precisato il primo cittadino – Avvieremo un controllo rigoroso affinché tutto ciò non succeda”.