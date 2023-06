Mendicino: minaccia di accoltellare e dare fuoco alla sua ex, arrestato 42enne

MENDICINO (CS) – I carabinieri hanno arrestato a Mendicino, in flagranza di reato per evasione, atti persecutori, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 42 anni, pregiudicato, che si trovava agli arresti domiciliari per altra causa. L’uomo è stato sorpreso per strada, al culmine di precedenti e reiterate molestie, mentre minacciava di accoltellare e dare fuoco ad una donna, dalla quale si era separato.

Attivati dalla centrale operativa di Cosenza, i militari della Stazione di Mendicino sono tempestivamente intervenuti sul posto ed hanno bloccato l’uomo, prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente con più gravi conseguenze.

Poi è scattata la perquisizione personale ed il 42enne è stato trovato in possesso di un coltello, con manico in legno e lama acuminata di circa 5 cm, di una bottiglia in plastica, da 50 cl, piena di benzina e di un accendino.

Infine nel corso dell’intervento, l’indagato che è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Cosenza, ha opposto resistenza e sferrato calci e spintoni, contro uno dei carabinieri.