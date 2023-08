Mendicino, la lettera dell’ex sindaco ai cittadini: «sono giorni tristi e difficili per me»

MENDICINO (CS) – “Care/i concittadine/i, vi confesso che sto vivendo momenti di profondo sconforto e di grande dispiacere. Penso e ripenso a quanta irresponsabilità ci sia stata nel fermare e frenare la mia azione di buon governo che in questi anni ho portato avanti con forza e passione. Non riesco ancora a capacitarmi”. Così scrive Antonio Palermo in una lettera, che posta sui social dopo aver rassegnato le dimissioni come sindaco di Mendicino, rivolgendosi ai suoi concittadini.

Quante cose che ancora avremmo dovuto fare per concludere questi 10 anni di profondo cambiamento, di tanti miglioramenti e di innumerevoli successi. Mi rasserena soltanto la valanga di attestati di stima e affetto che sto ricevendo e le centinaia di telefonate. È bello ascoltarvi tutti, credetemi.

Ma soffro, guardando alla mia comunità smarrita e attonita, rimasta orfana della sua guida, quella guida che qualcuno in questi giorni, e mi sono commosso nel leggerlo, ha definito “il miglior Sindaco di Mendicino degli ultimi 50 anni”. Vi voglio bene – conclude Palermo – e sono certo che questa sarà solo una breve parentesi prima di un futuro migliore che costruiremo insieme e stavolta su basi più solide e affidabili”.