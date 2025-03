Mendicino in prima linea per la salute: screening gratuiti per chi è in difficoltà economica

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – Il Comune di Mendicino ha lanciato una campagna di prevenzione sanitaria, finalizzata a sensibilizzare la comunità sull’importanza della diagnosi precoce e a offrire screening gratuiti ai cittadini in difficoltà economica. Questa iniziativa si rivolge a tutte le persone con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a 20.000,00 euro.

«La salute è un diritto fondamentale di tutti e come amministrazione siamo impegnati a garantire che ogni cittadino possa accedere a servizi sanitari di qualità, indipendentemente dalla propria condizione economica. La diagnosi precoce può fare la differenza nella lotta contro molte malattie e vogliamo assicurarci che nessuno venga escluso da questa opportunità», ha dichiarato il Sindaco Irma Bucarelli.

La campagna prevede una serie di screening gratuiti che coprono diverse aree di prevenzione. Si tratta di 50 pacchetti disponibili per nuclei familiari con ISEE da zero a ottomila euro, per i quali occorre presentare richiesta per il rilascio del voucher utile a ritirare la tessera con tre visite gratuite che il nucleo familiare potrà fare nell’anno.

Per i nuclei familiari con ISEE da otto a ventimila euro, il pacchetto è composto da una sola visita.

Il Sindaco ha aggiunto: «Invitiamo tutti i cittadini che rientrano nei parametri ISEE a partecipare a questa iniziativa. È fondamentale che ognuno si prenda cura della propria salute e che si faccia avanti per approfittare di questi servizi gratuiti. La nostra comunità è più forte quando ogni suo membro è sano e informato.” Per ulteriori informazioni sulla campagna di screening e per conoscere le modalità di adesione, è possibile visitare il sito web ufficiale del Comune.