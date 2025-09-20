HomeProvincia

Mendicino, il Rotary dedica un caminetto alla Neuropsicomotricità infantile in relazione all’alfabetizzazione 

Il Rotary Club Mendicino Serre Cosentine ha organizzato un incontro dedicato alla Neuropsichiatria Infantile, con focus sul sostegno alle famiglie e sull’alfabetizzazione dei bambini

MENDICINO (CS) – Ieri sera, Villa Pergamena ha ospitato un caminetto tematico promosso dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, con la partecipazione della presidente Sabrina Sinicropi, delle autorità civili e rotariane e dei soci del club, dedicato alla Neuro e Psicomotricità Infantile in relazione all’alfabetizzazione.

L’incontro è stato interamente dedicato alla Neuropsichiatria Infantile, con l’intervento della dott.ssa Maria Cretella, socia del club, che ha approfondito il ruolo cruciale di questa disciplina nel supporto alle famiglie con bambini affetti da disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione.

La dott.ssa Cretella ha evidenziato le numerose difficoltà operative del settore, spesso trascurato dagli enti preposti, sottolineando l’importanza di interventi precoci per fornire ai genitori strumenti concreti di sostegno e promuovere il benessere dei più piccoli.

La serata si è conclusa con una riflessione ispiratrice, evocando le parole di Maria Montessori: “Seminate nei bambini buone idee, perché anche se oggi non le comprendono, un giorno si preoccuperanno di farle fiorire.”

Il caminetto del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine ha rappresentato così non solo un momento di confronto culturale, ma anche un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura e dell’educazione dei più giovani, integrando conoscenze scientifiche e valori civili.

