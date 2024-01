Mendicino, i commissari: «300 studenti trasferiti in nuove sedi per lavori alle scuole»

MENDICINO (CS) – “Si comunica, per opportuna notizia, che sono state completate il 15 gennaio scorso tutte le operazioni relative al trasferimento delle scuole del plesso Centro Via Roma, del plesso B di Tivolille e dell’asilo nido“. Lo comunica il commissario straordinario Giuseppe Di Martino e Il sub commissario straordinario Maria Gabriella Sicilia

2Tale trasferimento è stato reso necessario dall’inizio dei lavori, non procrastinabili, previsti dai progetti PNRR, come, peraltro, risulta dagli accordi di concessione dei finanziamenti, sottoscritti dal Comune di Mendicino, e dai relativi cronoprogrammi, già noti dall’aprile 2023.

La scelta delle nuove sedi, con le connesse operazioni amministrative e tecniche, la loro conversione in strutture idonee ad ospitare ben 300 alunni, nonché la ricollocazione degli arredi scolastici, hanno richiesto un impegno gravosissimo, non essendo stato programmato nel corso della pausa scolastica estiva, ove, verosimilmente, vi sarebbero stati minori disagi. Lo spostamento è stato realizzato comunque in tempi celeri, durante le vacanze natalizie, pur se in condizioni atmosferiche avverse ed ostacolato da disguidi burocratici e tecnici. Non è apparso opportuno, infatti, effettuare lo spostamento nei mesi autunnali da settembre a dicembre, con le attività scolastiche in corso.

L’obiettivo di questa gestione commissariale, di non pregiudicare la continuità delle lezioni e di offrire condizioni il più possibile confortevoli agli studenti, perseguito con tenacia e rigore, è stato raggiunto grazie all’encomiabile lavoro di squadra del personale degli uffici comunali, e del personale degli uffici scolastici, a cui va un sentito apprezzamento.