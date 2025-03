Mendicino: evade i domiciliari e i carabinieri lo sorprendono a casa di un vicino, arrestato 44enne

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – E’ stato arrestato in flagranza del reato di evasione un 44enne di Mendicino. I carabinieri nel corso di un’attività di controllo del territorio e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si sono recati nell’abitazione del soggetto per verificare il rispetto delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto ma non lo hanno trovato presso la sua abitazione. Il 44enne è stato poi rintracciato poco dopo in casa di un’altra persona, nello stesso stabile del proprio domicilio, in violazione degli obblighi di legge.

In sede di udienza per giudizio direttissimo, l’indagato dichiarava di essere salito per salutare il vicino, sicuro che non avrebbe ricevuto alcuno controllo dei Carabinieri.

Il Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto in flagranza di reato, su richiesta della locale Procura della Repubblica, applicandogli la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.