Mendicino, entra in Comune con un cacciavite e minaccia i dipendenti: il Tribunale lo condanna

MENDICINO (CS) – Entra in Comune urlando e minacciando i dipendenti. C.M., 47enne residente di Mendicino, è stato condannato a due mesi per interruzione di pubblico servizio dal Tribunale di Cosenza per un episodio avvenuto quattro anni fa.

Mendicino, urla e minacce in Comune

Il fatto risale al 5 marzo del 2022 quando dopo esseri recato all’Ufficio Protocollo del Comune di Mendicino, l’uomo con urla insistenti chiede ripetutamente di interlocquire con il sindaco o il vicesindaco per ottenere il risarcimento dei presunti danni subito in seguito ad un incidente stradale. L’uomo, interrompendo il lavoro di tre impiegate comunali, inizia a brandire un cacciavite contro un agente di polizia municipale proferendo le seguenti espressioni: “ti vengo a trovare… ti faccio fare tre mesi di rianimazione… non sai chi sono”.

Il 47enne è stato assolto in merito a questi capi d’imputazione (le frasi minacciose e un’arma atta ad offendere). Era difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese e per lui la Procura aveva chiesto due anni di reclusione.