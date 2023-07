Mendicino, droga in auto e una bomba a mano in casa: coppia arrestata – VIDEO

MENDICINO (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato, nel corso del controllo del territorio, due coniugi di Mendicino (CS), un 39enne ed una 34enne, in quanto trasportavano, a bordo della loro autovettura, 1,5 kg di hashish, suddivisi in 15 panetti e 3,5 kg di marijuana essiccata, suddivisi in 6 buste di cellophane.

I militari operanti hanno esteso la perquisizione nella casa dei coniugi a Mendicino, di proprietà, rinvenendo e sequestrando una bomba a mano M-75, tipo “ananas”, completa di innesco, in perfetto stato d’uso, di fabbricazione dell’Est Europa, due serre artigianali, costituite da circa 350 piante di cannabis indica, di altezza variabile compresa tra 30 cm e 130 cm, un serbatoio vuoto per cartucce cal. 9×21 e munizionamento comune da sparo di vario calibro. L’ordigno esplosivo è stato messo in sicurezza. L’uomo è stato condotto nel carcere di Cosenza mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, entrambi in attesa dell’udienza di convalida innanzi all’Autorità Giudiziaria di Cosenza