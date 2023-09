MENDICINO (CS) – Al via in questa fine settimana la prima edizione della Festa della Birra, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre in via Verdi, presso la struttura sportiva Fralè a Mendicino. Una due giorni dedicata alla ‘bionda’ e un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di birra, gli amanti della buona musica e gli aficionados della gastronomia. In un’atmosfera unica di divertimento e festa collettiva, la protagonista indiscussa della doppia serata sarà la birra, ma non mancheranno stand enogastronomici, tanta buona musica e spettacoli live per allietare le serate.

L’evento perfetto per immergersi in un’atmosfera festosa e conviviale, dove si potranno gustare tante buone birre e deliziare il palato con prelibatezze culinarie. Ma non sarà solo la birra a rubare la scena in questa prima edizione a Mendicino. La musica e gli spettacoli saranno elementi fondamentali della festa, con una serie di concerti, rigorosamente live, in programma in tutte e due le serate.

Festa della birra: Musica e spettacoli live

Si parte sabato 9 settembre con il concerto dei Khatmandu Band dalle ore 21. Sul palco la band tributo che riproporrà il repertorio dell’indimenticato cantautore crotonese Rino Gaetano. Domenica 10 settembre doppio appuntamento a partire dalle ore 20: risate assicurate con il cabarettista e comico calabrese Torino Pironaci. Immancabili i suoi esilaranti aneddoti e le barzellette che, col suo estro comico e genuino, li trasformerà in cabaret. Poi, tutti a ballare con la musica e le danze popolari dei Popular Taranta. La Festa della Birra vi aspetta sabato e domenica a Mendicino in via Verdi.