Mendicino: agli arresti domiciliari, viola il divieto di avvicinamento alla madre. Arrestato 44enne

MENDICINO (CS) – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, in flagranza di reato, per evasione e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I militari nel corso del quotidiano controllo del territorio e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno accertato che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, si era allontanato dalla sua abitazione.

Inoltre, senza giustificato motivo, è stato trovato in prossimità dell’abitazione della madre, in violazione del divieto di avvicinamento, stabilito dal Tribunale di Cosenza, ad una distanza inferiore a 500 metri. Il 44enne è stato associato, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.