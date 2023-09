Mendicino: accertata perdita di liquame, criticità in due depuratori

MENDICINO (CS) – “Con il concessionario Kratos abbiamo accertato perdita di liquame dal pozzetto prossimo al depuratore, non funzionante, in località Stilluzzo, dismesso ormai da anni”. Così il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata, che spiega: “per quanto concerne la fuoriuscita del liquame dal pozzetto in oggetto, si procederà all’individuazione dei tracciati delle condotte affluenti al depuratore, al fine di risolvere la problematica sopra menzionata”.

“Altre criticità – prosegue Granata – sono state riscontrate presso il depuratore in località Pasquali e in località Ferrera. Con Kratos siamo a lavoro, senza sosta, per la risoluzione dei problemi ambientali presenti nei comuni della Valle del Crati. Nel nostro territorio c’è stata una dimenticanza nel rapporto con i fiumi, la sfida quindi non è solo risolvere i danni prodotti da questa ‘dimenticanza’, ma avere la capacità di accorgersi dei nuovi conflitti in atto e saperli gestire ricostruendo la fiducia con la politica e le istituzioni. L’inquinamento dei fiumi va combattuto con una corretta gestione del processo depurativo. Da parte nostra continueremo il nostro lavoro nella lotta all’inquinamento con la solita determinazione che ci contraddistingue”.