HomeProvincia

Mendicino abbraccia la musica bandistica: straordinario successo per il 1° Raduno “Città di Mendicino”

Ieri Mendicino si è trasformata in una vera capitale della musica bandistica. Una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva per la sua intensità, per la partecipazione popolare e per l'alta qualità musicale delle formazioni ospiti

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

MENDICINO (CS) – L’iniziativa, attesa da tempo e accolta con entusiasmo, è stata resa possibile grazie all’impegno congiunto di più realtà associative del territorio: l’Associazione Banda Musicale “Città di Mendicino 1885” centrale nell’organizzazione, l’Associazione Prometeus e il gruppo dei Bretti, che hanno lavorato fianco a fianco per costruire un evento in grado di unire tradizione, cultura e comunità. Una sinergia che ha dimostrato come l’unione di forze, competenze e passioni possa dare vita a momenti di altissimo valore per la collettività.

Protagoniste assolute sono state le bande, che hanno portato in scena il meglio della tradizione musicale calabrese: la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Santa Maria del Cedro, diretta dal Maestro Angelo Durante, che ha saputo conquistare il pubblico con la raffinatezza delle sue esecuzioni; l’Associazione Bandistica Antonio De Bartolo di Corigliano-Rossano, guidata dal Maestro Domenico Di Vasto, con una performance ricca di energia e precisione; il Complesso Bandistico San Francesco di Paola, sotto la direzione del Maestro Giorgio Di Stilo, che ha emozionato con brani capaci di fondere tradizione e modernità; la Banda Musicale Raimondo Reda 1994 di Mendicino, diretta dal Maestro Giuseppe Madrigano, che ha testimoniato ancora una volta la vitalità musicale della città ospitante.

La giornata è iniziata con la partenza dalla Chiesa di San Pietro: da qui le bande hanno sfilato per le strade del centro storico, passando da Piazza Municipio e Piazza Duomo, accompagnate dagli applausi e dal calore della comunità mendicinese. Il raduno ha trovato il suo apice nel suggestivo Parco degli Enotri, dove si è svolto il concerto conclusivo. Qui, immersi nella cornice naturale e storica del parco, i musicisti hanno offerto un repertorio che ha saputo incantare il pubblico, fondendo la solennità della tradizione con la vivacità della musica dal vivo.

La riuscita dell’evento è stata frutto di un lavoro attento e meticoloso. Gli organizzatori – l’Associazione Banda Musicale “Città di Mendicino 1885“, l’Associazione Prometeus e il gruppo dei Bretti – hanno unito competenze e passione per dare vita a un raduno che si candida a diventare appuntamento fisso nel calendario culturale della città. Un sentito ringraziamento va rivolto al presentatore della serata, Marco Silani, che con professionalità, sensibilità e capacità comunicativa ha saputo accompagnare ogni fase dell’evento, valorizzando le esibizioni e ricordando con parole misurate l’importanza della tradizione bandistica in Calabria.

Una festa della comunità

Il 1° Raduno Bandistico “Città di Mendicino” non è stato solo un evento musicale, ma una vera e propria festa della comunità: un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza, per esaltare le radici culturali e per aprire nuovi spazi di condivisione. Le bande hanno portato le loro note, ma Mendicino ha saputo rispondere con il calore del suo pubblico, dimostrando che la musica bandistica è ancora oggi un patrimonio vivo e capace di emozionare. Con questa prima edizione, Mendicino ha posto le basi per una tradizione destinata a crescere e consolidarsi negli anni, facendo del proprio nome un punto di riferimento per la musica bandistica calabrese.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

scrivere lettera

Rogliano, farmaci salvavita negati da un anno: l’appello disperato di una figlia contro la...

Provincia
ROGLIANO (CS) - «Mi trovo costretta a scrivere queste righe per chiedere aiuto a causa di una situazione che, ormai da mesi, affligge la...
sequestro beni guardia finanza catanzaro

Sibaritide, confisca milionaria ad un soggetto legato alla cosca Forastefano-Abruzzese

Provincia
CATANZARO - Nei giorni scorsi, un’importante operazione della Guardia di Finanza ha colpito gli interessi economici della criminalità organizzata nella Sibaritide. I militari hanno...
Unical Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici

All’Unical torna la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici con oltre 200 eventi

Area Urbana
RENDE - Per il dodicesimo anno consecutivo arriva all’Università della Calabria la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici SuperScienceMe. L'appuntamento è per venerdì...
Schlein-a-Cosenza

Schlein a Cosenza: «Calabria non è di serie B, servono sanità e lavoro dignitoso»

Area Urbana
COSENZA - "Si sa quali sono le condizioni degli ospedali in Calabria. Mancano medici e infermieri. E, purtroppo, mancano anche i medici sulle ambulanze...
docenti universitari uomo e donna

Docenti valutati meglio se uomini: uno studio svela i pregiudizi di genere nell’università

Italia
ROMA – I pregiudizi di genere continuano a condizionare profondamente la percezione del valore accademico, anche quando si cerca di valutare oggettivamente. È quanto...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37414Area Urbana22523Provincia19920Italia8038Sport3878Tirreno2969Università1471
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

sequestro beni guardia finanza catanzaro
Provincia

Sibaritide, confisca milionaria ad un soggetto legato alla cosca Forastefano-Abruzzese

CATANZARO - Nei giorni scorsi, un’importante operazione della Guardia di Finanza ha colpito gli interessi economici della criminalità organizzata nella Sibaritide. I militari hanno...
docenti universitari uomo e donna
Italia

Docenti valutati meglio se uomini: uno studio svela i pregiudizi di...

ROMA – I pregiudizi di genere continuano a condizionare profondamente la percezione del valore accademico, anche quando si cerca di valutare oggettivamente. È quanto...
mostra catastrofi
Area Urbana

“Raccontare. Tracciare. Rimediare. Le immagini della catastrofe in Calabria”: una mostra...

RENDE - Nell’ambito del progetto PRIN “CAOS – Catastrophes of Southern Italy. Photogénie and remediation of natural disasters” (PI Angela Maiello), prende vita all’Università...
campagna unicef ulivo corsi
Italia

Unicef in piazza anche a Cosenza per aiutare i bambini in...

ROMA - "Ulivo: Niente è più bello che vederlo crescere" è la nuova iniziativa lanciata da Unicef per sostenere milioni di bambini che in...
bovaro aereo trasportino
Italia

Dal 23 settembre i cani di taglia grande voleranno in cabina:...

ROMA – Una svolta storica per i viaggiatori con animali domestici: dal 23 settembre sarà finalmente possibile volare in cabina anche con cani di...
servizio civile cia agricoltura
Calabria

Servizio Civile Agricolo: al via il bando della Cia Calabria per...

COSENZA - Per la prima volta, anche in Calabria, i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare al Servizio Civile Agricolo,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA