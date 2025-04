Megalotto 3 della Statale 106: Basta Vittime accusa Anas “Proroga sospetta, temiamo ritardi”

- Advertisement -

COSENZA – L’organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha ufficialmente richiesto alla Direzione Generale di Anas S.p.A. chiarimenti riguardo alla proroga della Pubblica Utilità per i lavori di ammodernamento della Statale 106 “Jonica”, nel tratto del Megalotto 3. In particolare, l’Organizzazione ha espresso preoccupazione riguardo ai ritardi accumulati nel corso dei lavori e riportati da Anas S.p.A. e della società appaltatrice Sirjo S.p.A

“Abbiamo sollevato più volte la questione dei ritardi nei lavori, che per noi sono un dato di fatto dal momento che, pur sperando davvero di poter essere smentiti, non crediamo che l’Opera verrà ultimata entro l’8 agosto del 2026. La proroga della Pubblica Utilità, pubblicata ieri da Anas Spa su Gazzetta del Sud, ci spinge a chiedere chiarimenti urgenti. Siamo determinati a comprendere se tale proroga sia una conseguenza di ritardi nei lavori, difficoltà amministrative, o altri fattori come la gestione dei terreni o i problemi tecnici che potrebbero aver ostacolato l’avanzamento dei lavori”, ha dichiarato l’Ing. Fabio Pugliese, Direttore Operativo dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

Il comunicato di avvio del Procedimento per la Proroga della Pubblica Utilità, pubblicato ieri dalla Direzione Generale di Anas S.p.A., estende il periodo durante il quale l’area è dichiarata di “pubblica utilità”, consentendo ulteriore tempo per completare le fasi progettuali senza ostacoli. L’organizzazione ha chiesto a Anas di specificare se tale proroga sia dovuta a problematiche tecniche, amministrative, finanziarie o altre cause che potrebbero giustificare l’estensione dei tempi di completamento del progetto. L’organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” continuerà a monitorare l’andamento dei lavori e a sollecitare risposte trasparenti e tempestive da parte delle autorità competenti.