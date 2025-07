Medicino, intere zone senza acqua da giorni: colpa di una saracinesca bloccata e ora riparata

- Advertisement -

MENDICINO – Sono stati giorni difficili a Mendicino, dove in diverse zone del comune alle porte di Cosenza si è registrata la totale assenza di acqua nelle case di cittadini, in particolare nelle zone di Candelisi, San Paolo, Tivolille e San Bartolo. Niente acqua per una grossa perdita. Il Comune è prontamente intervenuto effettuando sopralluoghi e controlli per “mappare con precisione la rete idrica e individuare le criticità“. La perdita è stata individuata e riparata, ma l’emergenza idrica è proseguita anche oggi, mentre il Comune ha allestito una cisterna a disposizione della cittadinanza per uso igienico (non potabile).

Un cittadino, residente nella zona di San Bartolo, nella sua segnalazione ha evidenziato le enormi criticità, visto che la mancanza di acqua nella sua zona perdura da diversi giorni «io che abito a San Bartolo – scrive –vicino la clinica, l’acqua manca da sei giorni. Faccio avanti e indietro per andare a riempire bidoni di acqua dove capita per l’igiene e la casa». La redazione, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, ha contattato la Sorical per capire la problematica. Il gestore unico del servizio idrico integrato in Calabria ci ha informati che nei giorni scorsi si era verificata una rottura velocemente riparata, ma la mancanza di acqua, che perdura ancora, è dovuta al fatto che una saracinesca (che consente di avviare e arrestare il flusso idrico nelle condotte comunali) era rimasta bloccata.

Questo ha comportato, inevitabilmente, un irrisorio afflusso di acqua che non ha consentito di riempire i serbatoio nemmeno la notte e, soprattutto, la mancanza dell’acqua nelle zone più alte del comune di Mendicino. Visto il perdurare dell’emergenza è stato fatto un ulteriore sopralluogo dai tecnici comunali che, oggi, hanno individuato la problematica della saracinesca bloccata e l’hanno riparata velocemente. Sorical ha fatto sapere che nelle prossime ore la situazione tornerà sotto controllo e l’acqua tornerà a scorrere dai rubinetti anche nelle zone dove manca da giorni.