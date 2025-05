Maxi blitz in 60 locali della provincia di Cosenza: sequestrate 145 slot truccate e 100mila euro

- Advertisement -

COSENZA – Nei giorni scorsi è stata effettuata dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari del locale Comando Provinciale dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, una copiosa e capillare attività di controllo nel settore degli apparecchi da intrattenimento.

L’operazione di controllo è stata condotta in modalità sincrona su più di 300 macchine AWP (Amusement with prize) dislocate in oltre 60 esercizi ubicati nella provincia di Cosenza

L’intervento ha interessato numerosi Comuni della provincia di Cosenza ove sono stati impegnati uomini della Direzione Giochi e personale specializzato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché da un nucleo di esperti della So.Ge.I per l’analisi dei flussi di gioco e contrasto alle irregolarità degli apparecchi, con il supporto logistico e operativo di oltre 40 pattuglie dell’arma dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza.

Tale dispiegamento di forze ha permesso controlli sincroni e coordinati in esercizi commerciali con AWP che ha portato al sequestrare 145 apparecchi per i quali è stato ipotizzato l’utilizzo di una doppia scheda o scheda manomessa, e 1 “totem”, oltre a circa 100.000 euro contenuti all’interno degli apparecchi.