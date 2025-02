Masterclass di Fisarmonica, Fisarmonica diatonica e Organetto a San Sisto dei Valdesi

- Advertisement -

SAN SISTO DEI VALDESI (CS) – Si terrà a San Sisto dei Valdesi (CS) il prossimo 16 e 17 marzo un evento altamente formativo dedicato alla fisarmonica, fisarmonica diatonica e organetto, con i maestri Emanuele Rastelli e Massimiliano Felice, organizzato dall’ Antonio Grosso Scool e patrocinato dal comune di San Vincenzo La Costa.

Nelle due giornate, assolutamente uniche da non perdere, il M° Emanuele Rastelli, uno dei piu quotati fisarmonicisti e compostitori riconosciuto a livello nazionale e internazionale, detentore di numerosi titoli Italiani e mondiali, terrà un seminario di fisarmonica nei giorni 15 e 16 marzo. Un’occasione per approfondire tecnica e interpretazione sotto la guida di un virtuoso riconosciuto nel panorama musicale mondiale.

Nella sola giornata del 16 marzo, sarà inoltre possibile partecipare allo stage di fisarmonica diatonica e organetto con il Maestro Massimiliano Felice, rinomato organettista e compositore tra i principali protagonisti della scena musicale Italiana.

A sottolineare l’Importanza dell’evento è lo stesso Antonio Grosso “ Siamo Felici di poter ospitare due grandi musicisti come Massimiliano Felice ed Emanuele Rastelli. Il nostro impegno è offrire ai partecipanti un’esperienza di crescita musicale, mettendo a disposizione la competenza di maestri di altissimo livello. Crediamo molto nella formazione e nella condivisione della musica come mezzo per unire e valorizzare i talenti”

Un’occasione imperdibile per tutti gli appasionati di fisarmonica, fisarmonica diatonica e organetto!

Per informazioni e iscrizioni: 320 3125600