Maschere, carri, sfilate e allegria: da Altomonte parte il ‘Carnevale Valle dell’Esaro’

ALTOMONTE (CS) – Altomonte sarà tra i comuni protagonisti della grande manifestazione carnascialesca ovvero la sesta edizione del “Carnevale della Valle dell’Esaro” in programma a partire dal prossimo 10 febbraio. L’inaugurazione del carnevale Altomontese prevede anche la partecipazione di Mister Valle dell’Esaro, Aldo Pettinato. Un concorso speciale e divertente che prevede quattro giornate di sfilate, ad Altomonte, San Sosti, San Marco Argentano e Roggiano Gravina; insieme per valorizzare, conservare e promuovere la Valle dell’Esaro.

«E’ un modo per portare in maniera itinerante un gruppo consistente di carri, attrazioni musicali – spiega il sindaco di Altomonte, Giampietro Coppola – in giro per i nostri paesi. Ad Altomonte, sabato 10 febbraio dalle ore 15.00, inizieranno le sfilate dei carri con le loro esibizioni che andranno avanti per tutta la giornata». Rlb Radioattiva accompagnerà il colorato pomeriggio e, tra musica e divertimento, farà da filo conduttore ad un pomeriggio di allegria tra maschere e carri allegorici.

Ad illustrare l’evento proprio ai microfoni di Rlb, il primo cittadino di Altomonte – ASCOLTA https://www.quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2024/02/coppola.mp3

«C’è molto entusiasmo; costumi e carri saranno veramente belli ma non vogliamo anticipare nulla. Un pomeriggio colorato e anche, perchè no, di sano antagonismo anche se poi tutti puntiamo a promuovere i quattro comuni, in una competizione caratterizzata dallo spirito sportivo dove ognuno darà il proprio meglio».

Il concorso giunto alla 6^ edizione, prevede per il primo carro allegorico classificato un premio di 2.500 euro. Per il secondo posto 1.200 euro e 700 per il terzo. Ancora il gruppo mascherato che si piazzerà al primo posto sarà premiato con 500euro ed è previsto anche il premio della critica, 300euro. Da Altomonte dunque partirà la festa che sarà raccontata anche attraverso i microfoni di Rlb Radioattiva.