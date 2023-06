Mare sporco, Antoniozzi: «sul Tirreno cosentino pesano le scelte scellerate del passato»

CATANZARO – “Ci sono sacche di mare sporco in Calabria, specialmente sul Tirreno cosentino, che riguardano le enormi responsabilità del passato e che il presidente Occhiuto sta risolvendo”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Attenzione – aggiunge Antoniozzi – a non fare confusione, poiché molte cose che sembrano inquinamento in realtà sono condizioni fisiologiche. Parte del Tirreno cosentino paga le scelte scellerate di tantissimi anni fa con gli scempi edilizi, le non collettature, gli scarichi a mare, l’incredibile spesa di oltre un miliardo di euro in 25 anni fa che non ha portato a niente“.

“Faccio i complimenti al generale D’Errigo commissario straordinario Arpacal e al dipartimento ambiente della Regione – sottolinea il parlamentare – per il grande lavoro che stanno facendo e che porterà risultati prestigiosi”.