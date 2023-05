Marathon Aragonesi e Pollino Bike Festival: nel cosentino si valorizza il turismo su due ruote

COSENZA – Quattro giorni di iniziative per valorizzare il cicloturismo, promuovere la scoperta del Pollino attraverso le due ruote come forma di viaggio lento per entrare in contatto con le comunità, immergersi nella natura dell’area protetta inserita nella rete Unesco per le sue faggete vetuste e i geositi che arricchiscono l’areale calabro – lucano, ma anche contesto privilegiato per lo sport outdoor. E’ l’offerta variegata che dal 1 al 4 giugno proporrà ai tanti amanti della bicicletta e non solo il Pollino Bike Festival organizzato da Catasta Pollino nel quale trova dimensione naturale la Marathon degli Aragonesi, la gara dedicata alle ruote grasse che da nove anni è inserita nel calendario ufficiale del Trofeo dei Parchi naturali ideata dall’Asd Ciclistica Castrovillari.

Campotenese e il centro turistico e di culture del Parco nazionale del Pollino, bike point di riferimento del tratto più settentrionale della Ciclovia dei parchi della Calabria che unisce le grandi aree protette lungo la dorsale appenninica fino a Reggio Calabria, vincitrice nel 2021 dell’Italian Green Road Award nel 2021, l’Oscar del cicloturismo, saranno al centro di una intesa azione di promozione attorno al mondo del cicloturismo: incontri, attività, condivisione, momenti ricreativi, escursioni, gare per adulti e bambini, musica e promozione delle identità alimentari.

Un evento interamente dedicato alle due ruote pensato da Catasta Pollino e l’Asd Ciclistica Castrovillari che hanno coinvolto attorno al Pollino Bike Festival altri stakeholder del territorio con la volontà di approfondire il tema del cicloturismo che oggi rappresenta un segmento di economia sostenibile in grande crescita, soprattutto per le aree protette.

Così la Marathon degli Aragonesi cambia contesto di gara, permettendo ai tanti atleti che arriveranno da tutta Italia di scoprire una nuova area del Pollino compresa tra i territori di Morano Calabro, Saracena, Lungro e San Donato di Ninea, con un percorso tutto nuovo e altrettanto affascinante come quello degli anni precedenti.

La gara in programma per il 4 giugno partirà da Campotenese e si snoderà attorno ai Piani di Novacco, Tavolara, Piano di Campolongo, monte Caramolo, Piano di Scifariello, Piano di Magara, Piano dell’Erba e Masistro. Per info e dettagliwww.pollinobikefestival.com