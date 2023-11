Marano Marchesato: concorso poesia ‘Paola Carbone’, domani la premiazione

MARANO MARCHESATO (CS) – Si intitola “Messaggi di speranza” l’evento di premiazione del IV Concorso nazionale di poesia “Paola Carbone”, bandito dall’Associazione Onlus “Con Paola” che si terrà domani, venerdì 24 novembre, alle 16.30, nei locali del Salone polifunzionale di Marano M. in Via Montessori, 1. Al concorso, rivolto ad appassionati di poesia (sezione A) ed agli alunni degli istituti comprensivi di Cerisano e Mendicino (sezione B), hanno partecipato 172 autori (126 per la sezione A e 46 per la sezione B). L’evento vedrà presenti i membri delle due commissioni esaminatrici che hanno accuratamente scelto i testi premiati.

‘Con Paola‘ è una organizzazione operante nel socioassistenziale dal 2001, si occupa di persone con diversa abilità e persone con fragilità legate alla terza età. Il concorso, giunto alla IV edizione, è un omaggio a Paola che rappresenta oggi il simbolo della diversa abilità, di una umanità vera e pura che pur nella sofferenza, è in grado di provare e donare amore e sentimenti.

Dopo i saluti del sindaco di Marano Marchesato, Eduardo Vivacqua, interverrà la presidente dell’associazione Con Paola, Rosaria Morrone. I dirigenti scolastici Assunta Morrone e Lorenzo Ciacco premieranno i vincitori della sezione A.

Seguirà un intermezzo musicale con Giada Gallo e la scuola di Con Paola/ body percussion. Rachele Celebre, vicepresidente del CSV Cosenza e la professoressa Cinzia Leale premieranno i vincitori della sezione B. Maddalena Molinaro leggerà le poesie con menzione d’onore e le poesie vincitrici. Le conclusioni saranno affidate al professore Angelo Chiappetta. A moderare i lavori sarà Alessandro Giordano.