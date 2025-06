Marano Marchesato, Comitato spontaneo “No 5G” contro l’antenna in località Gasparroni

- Advertisement -

MARANO MARCHEASATO (CS) – Il comitato spontaneo “Marano No 5G” si mobilita contro l’installazione di un’antenna per la rete 5G in località Gasparroni, nel comune di Marano Marchesato, in provincia di Cosenza. A guidare la protesta è Ivan Greco, già consigliere comunale, che sottolinea come l’opera sia stata calata dall’alto senza confronto né con il Comune né con i cittadini.

Greco evidenzia preoccupazioni per la salute pubblica, invocando il principio di precauzione in assenza di certezze scientifiche sulle conseguenze a lungo termine dell’esposizione alle onde elettromagnetiche. Non meno rilevante, secondo il comitato, è l’impatto ambientale e paesaggistico della struttura, che verrebbe posizionata vicino a un’area di pregio storico e naturalistico, dove sorge la Chiesa di Maria Santissima del Monte del Carmelo, risalente al 1135.

«Le nostre richieste – spiega Greco – non sono ideologiche, ma ragionevoli: vogliamo valutare alternative e stabilire, con l’azienda, un sito più idoneo per l’eventuale installazione». Il comitato, in sinergia con il Viceprefetto Vicario di Cosenza Rosa Correale, ha già ottenuto una sospensione in autotutela dell’installazione, grazie all’intervento legale dell’avvocato Agostino Rosselli. «Continueremo a lavorare – conclude Greco – per una soluzione equilibrata, che tenga conto dei vantaggi della tecnologia, ma anche delle preoccupazioni legittime dei cittadini e della tutela del paesaggio e della salute pubblica».