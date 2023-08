Mappatura radioattività ambientale, accordo tra Arpacal e l’Aereonautica militare di Montescuro

COSENZA – È stato firmato al Dipartimento Provinciale ARPACAL di Cosenza, un accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria e l’Aereonautica Militare – Distaccamento Aeronautico Montescuro.

Il contenuto della convenzione riguarda l’effettuazione del monitoraggio e della mappatura della radioattività ambientale nella località di afferenza del Distaccamento Aereonautico cosentino; tale monitoraggio e mappatura della radioattività verrà effettuato tramite analisi fisiche di matrici quali terreni, acque, muschi e licheni che si svolgeranno nei laboratori ARPACAL.

L’accordo bilaterale permetterà di arricchire ed alimentare i flussi verso la rete nazionale di controllo della radioattività RE. So. Rad. alla quale il Servizio Agenti Fisici del Dipartimento Arpacal di Cosenza invia i dati di controllo della provincia di appartenenza.

La rete RESORAD si avvale dei rilevamenti radiometrici forniti delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA) e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per popolare il sistema informativo SINRAD che, raccogliendo i dati prodotti, monitora l’andamento della radioattività nelle matrici dei principali comparti ambientali ed alimentari secondo un piano di campionamento e di misure che garantisce la rappresentatività dei dati sul territorio nazionale.