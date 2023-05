Map Srl di San Marco Argentano, domani sciopero proclamato dalla Fiom Cgil

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – “Da diversi mesi abbiamo provato ad avere un confronto con la società Map Srl sul futuro dello stabilimento di San Marco Argentano. Fra pochi giorni terminerà la Cassa Integrazione Straordinaria e, nonostante i forti ritardi, i ripetuti spostamenti degli incontri all’Ispettorato del Lavoro richiesti dall’azienda, non ci sono state risposte in merito alle nostre richieste che vanno dai problemi contrattuali, con il mancato pagamento di alcuni elementi della retribuzione al welfare”.

A dirlo è Umberto Calabrone, segretario della Fiom Cgil Calabria, che spiega come “ad oggi l’azienda non ha presentato nessun progetto industriale, non ha assunto nessun impegno preciso e vincolante e ciò che mette a rischio l’occupazione di circa 50 dei lavoratori”.

“Si tratta di un atteggiamento irresponsabile da parte di Map Srl, che mina la continuità produttiva e occupazionale del sito. Serve adesso aprire una nuova fase della vertenza, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali, per garantire l’occupazione, le professionalità e il reddito dei lavoratori, la vocazione del sito con produzioni ad alto valore aggiunto. Per queste ragioni, come Fiom Cgil Calabria, dopo la proclamazione dello stato di agitazione, abbiamo convocato per domani mattina uno sciopero davanti ai cancelli dello stabilimento di San Marco Argentano a partire dalle ore 9″.