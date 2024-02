Mangone: morto assistente capo della penitenziaria, prima avrebbe tentato di sparare alla moglie

MANGONE (CS) – Una tragedia immane quella che ha colpito Mangone dove nelle scorse ore, un uomo M.F.P., 57 anni, assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Cosenza, si è tolto la vita. Secondo quanto emerso prima di rivolgere l’arma contro di sé, l’uomo avrebbe tentato di uccidere la moglie, che si è salvata scappando via con in braccio il figlio di soli 5 anni. L’altra figlia della coppia in quel momento si trovava a scuola.

Una mattinata tragica che sarebbe iniziata prima con una discussione animata con la moglie nel corso della quale il 57enne l’avrebbe prima minacciata per poi estrarre la pistola d’ordinanza che aveva in dotazione rivolgendola contro la donna. Lei però sarebbe riuscita, in pochi istanti, a prendere il bimbo e a scappare per rifugiarsi in casa di alcuni vicini. Sarebbe stato in quel momento che l’uomo, si è tolto la vita. Nella camera da letto infatti, i carabinieri avrebbero rinvenuto un bossolo, e poi nei pressi della porta dell’abitazione un altro. Il terzo bossolo infine, era accanto al cadavere. Sulla tragica vicenda sono in corso approfondite indagini.