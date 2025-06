Mandatoriccio, più ore ai dipendenti comunali: l’ultimo atto di Grispino prima della sfiducia

- Advertisement -

MANDATORICCIO (CS) – Aumentato il monte orario di lavoro per i 15 dipendenti comunali che fino ad oggi operavano in regime di contratto part-time. Una scelta di cuore e di responsabilità, l’ennesimo impegno elettorale mantenuto nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini, che potranno contare su una macchina comunale più efficiente, e dei lavoratori che saranno più motivati nel compiere il loro servizio alla comunità.

È quanto fa sapere il sindaco Aldo Vincenzo Grispino precisando che si tratta dell’ultimo atto, firmato prima della notifica delle dimissioni di sette consiglieri comunali, che restituisce dignità alla valorosa macchina comunale.

“Un capitale umano che da oggi avrà più valutazione”

La sottoscrizione del contratto è avvenuta in ottemperanza alla Determina di Fabbisogno di Personale del responsabile dell’ufficio personale, nella persona del Primo cittadino, che prevede per il Piano Triennale 2025/2027 l’incremento dell’orario di lavoro a tempo indeterminato per un dipendente nell’Area Operatori esperti (ex cat. B) da 18 a 25 ore settimanali, e l’incremento dell’orario di lavoro a tempo determinato per un totale di 14 dipendenti, così suddivisi: uno nell’Area degli Istruttori (ex cat. C) da 18 a 25 ore; uno nell’Area Operatori esperti (ex cat. B) da 18 a 25 ore; uno nell’Area Operatori esperti (ex cat. B) da 18 a 22 ore; uno nell’Area degli Operatori (ex cat. A) da 18 a 23 ore; uno nell’Area dei Funzionari E.Q. (ex cat. D) da 12 a 18 ore; uno nell’Area degli Istruttori (ex cat. C) da 18 a 22 ore; tre nell’Area Operatori esperti (ex cat. B) da 18 a 28 ore, da 18 a 25 ore e da 18 a 23 ore; 1 nell’Area Operatori esperti (ex cat. B) da 18 a 22 ore; due nell’Area Operatori esperti (ex cat. B) da 18 a 28 ore; due nell’Area Operatori esperti (ex cat. B) da 18 a 24 ore.

La maggiore spesa annua a regime per questi incrementi orari ammonta a circa 100 mila euro che andranno a solidificarsi sul bilancio comunale. Un altro grande e storico risultato ottenuto, tra i tanti, in questi due anni di mandato – sottolinea il Sindaco – previsto all’interno del programma politico, elettorale e amministrativo condiviso con la cittadinanza.

“Ringrazio i miei dipendenti comunali, li porterò sempre con me”

Un sentito ringraziamento – aggiunge – va a tutti e indistintamente i dipendenti comunali per il prezioso lavoro che impiegano al servizio della comunità e per garantire la buona efficienza della macchina comunale e di governo. Senza la loro dedizione e il loro impegno quotidiano, non sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati e assicurare il corretto funzionamento dei servizi essenziali per i cittadini. La loro professionalità è un pilastro fondamentale per la vita dell’Ente. Sono grato di aver collaborato con persone che in questi due anni hanno dimostrato vero affiatamento e soprattutto un grandissimo attaccamento alla comunità. Porterò con me per sempre – conclude Grispino – il ricordo della commovente visita dei numerosi dipendenti comunali che ieri mattina, dopo la vigliaccata di sette consiglieri che hanno deciso di porre fine ad un’esperienza amministrativa lungimirante, sono venuti nella stanza del Sindaco per testimoniare solidarietà e salutarmi.