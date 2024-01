Mancano i medici, accorpate ancora le guardie mediche nel Pollino

CASTROVILLARI (CS) – Servono sempre più medici, ma l’impressione è che si vada in direzione opposta. Il riferimento è all’area del Pollino sia per quanto riguarda l’ospedale “Ferrari”, sia per quanto concerne la situazione delle guardie mediche.

C’è grande preoccupazione nei comuni che gravitano su Castrovillari, come Civita, Frascineto, Morano Calabro, San Basile e Saracena, per i continui accorpamenti di guardie mediche. La situazione di emergenza dovrebbe proseguire per tutto il mese di gennaio, periodo caratterizzato spesso anche dal picco di influenza, al quale, quest’anno si aggiungono i casi Covid, senza dimenticare le situazioni di emergenza che naturalmente si verificano.

Trattandosi di un comprensorio con una popolazione che supera i 30000 abitanti, l’accorpamento delle guardie mediche, comunicato dall’Asp di Cosenza per mancanza di medici, desta particolare preoccupazione.

La carenza di personale, quindi, colpisce la medicina territoriale, ma anche l’ospedale. Quello di Castrovillari è decisamente a corto in diversi reparti, ma la situazione del Pronto Soccorso è emblematica. All’atavica mancanza di medici si e aggiunto qualche tempo fa il trasferimento di due medici cubani da Castrovillari a Corigliano Rossano. La coperta resta quindi sempre troppo corta.