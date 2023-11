Maltempo Rossano. Stasi: ‘danni limitati, per fortuna hanno tenuto gli argini dei torrenti’

CORIGLIANO ROSSANO – 90 millimetri di acqua caduti in due ore. E’ quanto è successo ieri sera nell’area urbana di Rossano, nel cosentino. Circa il 10% del quantitativo di acqua che viene giù in un anno ed ha allagato sottopassaggi, strade, fatto saltare tombini e mandato in panne numerose auto. “Un bilancio tutto sommato accettabile”, ha commentato il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, nel corso di una intervista telefonica, visto e considerato l’elevato quantitativo di acqua registratosi in due ore. “Per fortuna, – raccontato ancora Stasi – hanno tenuto gli argini dei torrenti, grazie al lavoro di pulizia fatto negli ultimi tempi, al contrario purtroppo delle reti urbane”. Quest’oggi, nel frattempo, è stata avviata una ricognizione dei danni e degli interventi che dovranno essere eseguiti.

