Maltempo, neve in Sila e sul tratto della Crocetta. Piogge e mareggiate lungo le coste

COSENZA – Per tutta la notte precipitazioni intense sulla Calabria con la neve che è caduta in Sila e sui rilievi della regione. E da questa mattina nevica anche sul tratto della Statale 107 Silana Crotonese che collega Cosenza alle località del Tirreno cosentino, dove si registrano anche rallentamenti al traffico. Proprio sulle aree costiere, si registrano mareggiate e vento forte di burrasca.

Ieri intanto, uomini e mezzi del settore viabilità della Provincia di Cosenza hanno lavorato sulle arterie provinciali interrotte per le avverse condizioni atmosferiche. Da Lattarico a Cerisano a Grimaldi, non sono mancati frane e smottamenti. In Sila mezzi spalaneve all’opera per garantire la sicurezza viaria delle strade innevate. Si raccomanda la massima prudenza.