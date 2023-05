Maltempo: frane e smottamenti a Fuscaldo, esondati due torrenti. Chiuse le scuole

FUSCALDO (CS) – Frane e smottamenti insistono su varie zone del territorio del Comune di Fuscaldo ed è anche esondato il torrente Mercaudo e il torrente Maddalena. Il sindaco Giacomo Middea ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, definendo “un fatto straordinario, che ben evidenzia l’entità e la corposità delle piogge cadute, nelle ultime ore, sul nostro comprensorio”.

In virtù di quanto accaduto, si è rivelata importantissima l’azione di bonifica dell’alveo dei due torrenti: si sarebbero potute verificare conseguenze ben più serie. Per fortuna, non si registrano feriti, anche se il sindaco nella notte è stato in contatto con la sala operativa della Protezione Civile. Diverse sono le strade chiuse: via Molino, via Messinette, via Magg. Vaccari (all’altezza della zona Royal Village – depuratore). Il sindaco invita i cittadini ad usare massima prudenza.