Maltempo: frana a Marzi, chiusa la SS19. Frane e smottamenti da Tortora a San Lucido

COSENZA – Il violento nubifragio che si è abbattuto su tutto il territorio cosentino nelle ultime ore ha creato enormi disagi in particolare riguarda a frane e smottamenti. L’Anas ha reso nota la chiusura, a causa di una frana, della Statale 19 “Delle Calabrie” nel territorio del Comune di Marzi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

La situazione sul Tirreno cosentino

Il maltempo da ieri sta flagellando anche l’area tirrenica cosentina, da Praia a Mare a Fuscaldo. A San Lucido uno smottamento di terreno ha interessato la Scalinata della “Silica”, che è stata prontamente chiusa al passaggio pedonale. Ancora a Tortora, il Comune ha avvisato la cittadinanza della chiusura del tratto di strada in località San Sago che non è transitabile a causa di uno smottamento dovuto all’abbondante pioggia.