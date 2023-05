Maltempo, emergenza nel Cosentino: «riprendere il piano di prevenzione dei rischi»

COSENZA- “Le incessanti piogge, il maltempo, stanno recando, nelle ultime ore, evidenti disagi in Calabria, in particolare in Provincia di Cosenza. Esprimo a tutte le comunità colpite da frane, esondazioni e smottamenti, flagellate dalla pioggia, la mia vicinanza ed in particolare a quella di Fuscaldo, abbracciando con sincerità il sindaco, Avv. Giacomo Middea”. È quanto afferma Graziano Di Natale, già Consigliere Regionale della Calabria.

“Eventi di simile portata ci fanno capire quanto sia importante la programmazione e la prevenzione nei territori. Mi piace ricordare – sottolinea – che nella mia qualità di Presidente della Provincia, in data 11/11/2016 promosi un vertice con i sindaci di tutta la provincia cosentina, per avviare il Piano Provinciale di Prevenzione dei Rischi.

Sarebbe il caso – adesso – di riprendere quel processo virtuoso al fine di sostenere concretamente le amministrazioni comunali e i cittadini nella fase di emergenza”.

L’esponente politico conclude: “Invito le istituzioni preposte a mettere in campo tutte le iniziative utili. Nel 2023 è inaccettabile dover fare i conti a simili situazioni figlie anche di una mancanza di prevenzione generale. La Calabria cambi passo, per davvero”.