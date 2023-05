Maltempo, a Longobucco oggi scuole e uffici sono rimasti chiusi

LONGOBUCCO (CS) – Le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici sono rimasti chiusi oggi a Longobucco il comune montano della provincia di Cosenza flagellato nelle ultime ore dal maltempo.

Le precipitazioni andate avanti per diverse ore e che hanno fatto ingrossare il fiume Trionto, sarebbero anche alla base del crollo, avvenuto nella serata di ieri, di parte del viadotto “Ortiano 2”, lungo la strada statale 177 Dir “di Longobucco, conosciuta anche come Sila-Mare. L’infrastruttura di particolare importanza per i collegamenti tra il comune e la zona ionica cosentina era stata realizzata dalla Comunità montana con fondi regionali e inaugurata nel 2016. A evitare conseguenze peggiori per i tanti automobilisti che utilizzano l’arteria è stata la chiusura del tratto Ortiano-Manco dell’arteria disposta nel primo pomeriggio di ieri dall’Anas.