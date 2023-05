Luzzi: stasera il concerto di Anna Tatangelo, era stato rinviato per il maltempo

LUZZI (CS) – L’associazione Re-Genesis Thebae, in qualità di organizzatore dei Festeggiamenti Civili in onore di San Francesco da Paola, aveva comunicato il rinvio, sabato scorso, del concerto di Anna Tatangelo in programma a Luzzi. Date le pessime condizioni meteo avute, il concerto si svolgerà questa sera. “Vogliamo trascorrere una bella serata – spiegano dall’associazione – all’insegna della musica e del divertimento”. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.30, presso il piazzale San Francesco (parcheggio comunale). Il concerto è gratuito e sarà possibile usufruire del servizio navetta, disponibile con partenza da C.da Ginestreto (piazzale ex Fornace Dima).

