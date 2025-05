Luzzi: al via la campagna “Il Mangia Plastica ti Premia”, sconti sulla Tari per i cittadini più virtuosi

- Advertisement -

LUZZI (CS) – Il Comune di Luzzi compie un importante passo verso un futuro più sostenibile. L’assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, Maria Leone, ha annunciato ufficialmente l’avvio della campagna di sensibilizzazione ambientale denominata “Il Mangia Plastica ti Premia”, un’iniziativa volta ad incentivare comportamenti virtuosi nella raccolta e nel riciclo della plastica.

L’iniziativa

Attiva fino al 31 dicembre 2025, prevede un sistema di premiazione per le utenze domestiche (UD) che si distingueranno per l’impegno nella raccolta differenziata, con un occhio di riguardo alla plastica. I cittadini che parteciperanno potranno accumulare Ecopunti, utili per scalare una graduatoria comunale al termine della campagna. I primi 35 classificati avranno diritto a uno sconto sulla bolletta della Tari 2026, così ripartito:

– Dal 1° al 5° classificato: sconto di 100 euro

– Dal 6° al 15° classificato: sconto di 70 euro

– Dal 16° al 25° classificato: sconto di 50 euro

– Dal 26° al 35° classificato: sconto di 30 euro

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato, promuovere una maggiore attenzione alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti in plastica, contribuendo a rendere Luzzi un paese più pulito; dall’altro, premiare l’impegno dei cittadini con un concreto risparmio economico. “Con questa campagna vogliamo sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale, premiando concretamente chi si impegna per il bene comune”, ha dichiarato l’asessore Maria Leone. “Una bolletta più leggera è solo uno dei tanti benefici di un comportamento virtuoso”. “Il Mangia Plastica ti Premia” si inserisce in un più ampio piano di transizione ecologica, volto a trasformare Luzzi in un modello di sostenibilità e cittadinanza attiva. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per fare la differenza, partendo da piccoli gesti quotidiani.