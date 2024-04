Luzzi: messa in sicurezza di un fabbricato pericolante, assolto il sindaco Federico

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza in composizione collegiale ha assolto oggi, con la formula perché ‘il fatto non sussiste’ il sindaco di Luzzi Umberto Federico, difeso dall’avv. Franco Napolitano. Il primo cittadino era imputato del reato di omissioni di atti d’ufficio perché, a fronte di due richieste trasmesse a mezzo pec da parte della signora Z.A. (costituitasi parte civile nel processo) di messa in sicurezza di un fabbricato pericolante adiacente all’abitazione della denunciante, non compiva atti del suo ufficio nè rispondeva per esporre le ragioni del ritardo nel termine di 30 giorni dalle richieste. Inoltre solo dopo un anno emanava l’Ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato.

La difesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ha dimostrato attraverso l’escussione del Responsabile dell’Ufficio Tutela del Patrimonio, che l’intera vicenda era stata gestita dall’ufficio e che la signora era stata informata verbalmente delle ragioni del ritardo nell’emissione dell’Ordinanza Sindacale di messa in sicurezza del fabbricato pericolante, dovute all’indviduazione specifica dei legittimi proprietari del fabbricato. Individuati, infatti, i legittimi proprietari dell’immobile è stata emessa l’ordinanza e nel giro di sei mesi il fabbricato è stato demolito. I fatti contestati risalgono al mese di marzo 2018 per cui anche se a distanza di molti anni è stata resa giustizia al sindaco Federico. Soddisfazione è stata espressa dal difensore di fiducia, l’avv. Franco Napolitano.