Luzzi, la scuola di ballo Dirty Dancing Academy incanta ai campionati italiani: doppio oro a Rimini

LUZZI (CS) – La bandiera calabrese ed in particolare cosentina sventola in alto nei prestigiosi Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali. Ben due medaglie d’oro, oltre a tanti altri riconoscimenti, sono andate, infatti, alla Dirty Dancing Academy, la scuola di ballo diretta dai maestri Romeo e Ilaria Renne di Luzzi.

Le competizioni che si stanno svolgendo in questi giorno a Rimini hanno visto primeggiare diversi allievi della scuola cosentina. Tante le medaglie e le finali nelle quali la scuola è stata protagonista con riconoscimenti di primo piano come le due medaglie d’oro ottenute dai Gruppi Under 15 e Under 21.

“Emozionante e memorabile resterà il momento in cui tutto il pubblico ha applaudito e si è alzato in piedi mentre i ragazzi ballavano la coreografia in onore di Falcone e Borsellino” ci dicono dalla scuola di Luzzi tornata in Calabria felice e soddisfatta dell’esperienza. Tra gli altri risultati ottenuti dagli allievi segnaliamo:

vice campioni italiani: Salvatore Martino e Giusy Palermo nella cat. 16/18 b2 danze latine;

vice campione italiano: Francesco Miranda e passaggio di merito in classe A

vice campioni italiani under 15 con la coreografia Sanremo story

vice campioni italiani under 15 con la coreografia Dirty Gquad

medaglia di bronzo per Salvatore Martino e passaggio di merito in classe A

finalista tra le 7 atlete più forti d’Italia per Giulia Esposito su oltre 120 atlete e passaggio di merito in classe A

medaglia di bronzo per Gianmarco Mirabelli e passaggio di merito in classe B

4°posto per la coreografia Squid Game

5°posto per Denny Magliocco e Giada Tocci nella cat. 14/15 anni

7°posto per Francesco Miranda e Giorgia Pucciano

7°posto per Denny Magliocco

9°posto per Giuseppe Favorito

13°posto per Gianmarco Mirabelli e Marta D’amico

13°posto per Giuseppe e Maria Letizia

18°posto su oltre 100 atlete (tra playoff e qualificati) per Giorgia Pucciano e passaggio per merito in classe A

tra le prime 64 in Italia Giada Tocci, Maria Letizia Salvo e Giusy Palermo

35°posto per Nicole Murano