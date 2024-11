Luzzi, I bimbi della primaria piantano un ulivo donato dai carabinieri simbolo di speranza

- Advertisement -

LUZZI (CS) – Una pianta d’ulivo è stata messa a dimora questa mattina dai bambini della Scuola Primaria in località San Mauro del Comune di Luzzi. Non è un caso che sia stata scelta proprio questa località per l’iniziativa di oggi, che ha visto protagonisti i Carabinieri Forestale del Nucleo di Montalto e San Pietro in Guarano che hanno donato la pianta. Questa area è stata, infatti, colpita da un incendio e l’aver messo a dimora una pianta che è il simbolo rinnovamento, della rinascita, della pace e della forza vitale, capace di rigenerare nuova vita è certamente molto simbolico.

Una bella giornata all’insegna della cultura della legalità e dell’educazione ambientale che vede da sempre impegnati i militari dell’Arma Forestale che a breve in occasione della festa dell’Albero saranno presenti nelle scuole di San Sosti, Luzzi, San Benedetto Ullano, Rose, Montalto Uffugo e Castrovillari.