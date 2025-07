Luzzi, consigliere Giorno segnala “grave stato di degrado nella zona industriale”. La denuncia

- Advertisement -

LUZZI (CS) – Il Consigliere Comunale del Comune di Luzzi, Giuseppe Giorno, ha presentato una formale denuncia indirizzata al Sindaco, alla Prefettura di Cosenza e alla Stazione dei Carabinieri di Luzzi per segnalare il preoccupante stato di abbandono, degrado e pericolo in cui versa la zona industriale del territorio comunale. La denuncia nasce a seguito di un confronto diretto con numerosi imprenditori operanti nell’area, i quali lamentano da tempo l’assenza delle istituzioni e la mancanza di interventi strutturali e di manutenzione.

Le principali criticità riscontrate:

• Rischio incendi elevato, aggravato da sterpaglie, rifiuti e vegetazione incolta (con un incendio già verificatosi il 5 luglio 2025);

• Carenza idrica cronica che compromette la produzione e la sicurezza;

• Totale assenza di rete fognaria;

• Viabilità interna dissestata, con buche, asfalto deteriorato e segnaletica assente;

• Mancanza di idranti e presidi antincendio;

• Assenza di segnaletica stradale e misure di sicurezza;

• Connessione internet instabile e inadeguata;

• Nessuna manutenzione ordinaria o straordinaria.

Le richieste avanzate dal Consigliere Giorno includono:

1. Bonifica immediata delle aree a rischio incendio;

2. Realizzazione della rete fognaria e potenziamento dell’infrastruttura idrica

3. Rifacimento della viabilità e installazione della segnaletica

4. Installazione di idranti e sistemi antincendio

5. Attivazione di videosorveglianza e vigilanza ambientale

6. Potenziamento della rete internet

7. Ordinanza per la pulizia dei lotti abbandonati

8. Istituzione di un tavolo tecnico permanente con imprese e istituzioni

Alla denuncia è stata allegata documentazione fotografica che testimonia lo stato attuale dell’area. “Le imprese della zona industriale di Luzzi non possono più essere lasciate sole. È inaccettabile che un’area strategica per l’economia locale versi in queste condizioni. Mi farò portavoce di questa battaglia fino a quando non arriveranno risposte concrete,” ha dichiarato Giorno.